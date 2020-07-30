Hak Sen Sağlık Çalışanlarının” Ek Mesaiye Kalmama Eylemine” Destek Belirtti

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HakSen) bazı ülkeler pandemi döneminde görev alan hemşirelere prim veya ek maaş ikramiye verirken, KKTC’de canla başla çalışan sağlık çalışanlarının emeklerinin hiçe sayılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti.

Sendika yazılı açıklamasında, sağlıktaki ek mesailerin ödememesinden dolayı “Ek Mesaiye Kalmama Eylemine” tam destek verdiğini de belirtti.

Açıklamada, “En çok risk altında olan sağlık emekçilerimize hükümetin sahip çıkmasını bekliyoruz” denildi.