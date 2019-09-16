Hak Sen, vekaletname süreçlerinin ele alınmasını istedi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası(HAKSEN), Hükümete, vekaletnameler konusunda düzenlemeye gitme çağrısında bulundu.

HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, Tapu ve Kadastro Dairesinde yaşanan olaylar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Vekalet ve Vekaletname Sözleşmeleri ile ilgili tüm süreçlerin, baştan sona kadar tekrardan ve ivedi olarak ele alınması gerekliliğini belirtti.

Türkmen, “Vekalet ve vekaletname Sözleşmeleri ile yerine getirilen faaliyetlere çağdaş düzenleme getirilmesi ötelenemeyecek kadar önemlidir” dedi.

Tapu ve Kadastro Dairesinde yaşanan olaylardan dolayı kamuda çalışan birçok emekçinin de zan altında kaldığını kaydeden Türkmen, “Konu dairemizde vekalet işlemleri sonucunda yaşanan bu olumsuz gelişmeler, hiç kuşkusuz ki diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan emekçilerimizin de başına gelebilecek tehlikelerdir” ifadelerini kullandı.