Hak Sen’den Engelliler Haftası mesajı…

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), engelli bireylerin istihdam, eğitim, sağlık ve altyapı sorunlarının devam ettiğini belitti.

Haksen Engelli Komitesi Başkanı Murat Göçer, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı bildiride “Bu özel günlerde kutlamadan çok engelli bireylerin yıllardır çözülemeyen sorunları akla geliyor. Bunların başında istihdam, eğitim, sağlık ve altyapı gibi sorunlar ne yazık ki yıllardır çözülebilmiş değil” dedi.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’na göre kamu ve özel sektörde her 25 çalışana 1 engelli çalışan olma zorunluluğu bulunduğunu belirten Göçer, “Şu an 661 engelli bireyimiz istihdam beklemektedir, 12 yıldır kamuda engelli istihdamı yapılmadı” dedi.

Engelli bireylerin hayati öneme sahip ilaç ve tıbbi malzemelere ulaşmada çok ciddi sorunlar yaşamakta olduğunu, devlet dairelerinin bir çoğunun hala engelli bireylerin erişimi açısından uygun olmadığını kaydeden Göçer, “Engelli bireylerimizin hayat standartlarını yükseltecek somut adımlar atılmalıdır” dedi.