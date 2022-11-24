HAKSEN’de görev değişimi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), önümüzdeki günlerde yapılacak genel kurula kadar sendika başkanlığına Genel Sekreter Salih Erşangil’in vekalet edeceğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, mevcut başkan Orhan Sönmezer’in istifası sonrası, genel kurula kadar sendika başkanlığına Erşangil’in vekalet edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erşangil, kurulduğu günden bu yana üye sayısını artıran HAKSEN’in ivmesini kaybetmemesi adına aktif şekilde bu görevi yürüteceklerini belirterek, "Sendikamız ilk günden bu yana hem toplumsal muhalefetin, hem emek mücadelesinin önemli bir parçası olmuş, üyesinin sorunlarıyla da yakinen ilgilenmiştir. Bu bağlamda, önümüzdeki genel kurula kadar, sendikamızın faaliyetlerini hız kesmeden yürütme sorumluluğu üzerimizdedir’’ ifadelerini kullandı.

Erşangil, ‘’Ülke yangın yeriyken üyelerimiz başta olmak üzere emekçilerin haklarını savunmaya ara vermemiz, beklememiz söz konusu olamaz. Bu bağlamda HAKSEN’in her zamanki kadar aktif şekilde faaliyetlerini yürüteceğine herkes emin olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022, 17:14