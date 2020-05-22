Hamileliği yasa dışı yollardan sonlandıran şahıslar tutuklandı

Mutluyaka'da, N.N.N.(K-29)’nin karnında taşıdığı yaklaşık 20 haftalık cenini düşürmek için hap kullandığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, N.N.N’nin E.E.B.(K-30)’den 1050 TL karşılığında tedarik ettiği, çocuk düşürülmesinde etkili hapları içmek suretiyle hamileliğini yasa dışı sonlandırdığı belirtildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.