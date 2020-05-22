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Hamileliği yasa dışı yollardan sonlandıran şahıslar tutuklandı

Hamileliği yasa dışı yollardan sonlandıran şahıslar tutuklandı
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Mutluyaka'da, N.N.N.(K-29)’nin karnında taşıdığı yaklaşık 20 haftalık cenini düşürmek için hap kullandığı tespit edildi.
Polis açıklamasına göre, N.N.N’nin E.E.B.(K-30)’den 1050 TL karşılığında tedarik ettiği, çocuk düşürülmesinde etkili hapları içmek suretiyle hamileliğini yasa dışı sonlandırdığı belirtildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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