Harmancı: “Adım adım tamamladığımız altyapı çalışmaları sayesinde çağdaş, nitelikli ve kalıcı üstyapı projelerinin önünü açtık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, adım adım tamamladıkları altyapı çalışmalarıyla çağdaş, nitelikli ve kalıcı üstyapı projelerinin önünü açtıklarını kaydetti.

Şehirdeki nitelikli değişimin simgelerini yarattıklarını belirten Harmancı, “2.8 kilometre uzunluğundaki Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ndeki dönüşümü önümüzdeki dönemde şehrin geneline yayacağız” dedi.

Seçim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Harmancı ve Belediye Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekibi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.

-Harmancı

Harmancı ziyarette yaptığı konuşmada, ülkedeki tüm fiziksel gelişim alanlarında İnşaat Müteahhitleri Birliği ve LTB’nin birer paydaş olduğuna işaret ederek, “Sekiz buçuk yıl önce yola çıkarken, bütün şehirle kavgalı olan LTB ile müteahhitler arasında birçok hukuki sıkıntılar mevcuttu. Sizlerle birlikte bunları pragmatik davranıp zamana yayarak, hepsini bir bir çözmekten mutluyuz” diye konuştu.

“Çözülemez” denilen birçok konuyu hem müteahhitlerin hem de LTB ve başkent Lefkoşa’nın faydasına olacak şekilde ele alarak çözdüklerini anlatan Harmancı, LTB’nin, müteahhitlerle birlikte şehre kazandırdığı önemli miktarda yeşil alanlar bulunduğunu ifade etti.

İnşaatlar kaçınılmaz olmakla birlikte bunlara paralel olarak yeşili de artırıcı unsurları hayatın bir parçası haline getirmek gerektiğini belirten Harmancı, LTB’nin, müteahhitlerle birlikte Ortaköy bölgesindeki dere hattında gerçekleştirdiği yeşillendirme kampanyasının rol ve örnek model olduğunu kaydetti.

Yapı denetimi konusuna da değinen Harmancı, bu konunun artık yasalaşması gerektiğini belirtti. Harmancı, “İnsanların ve Belediye Başkanının inisiyatifiyle yapılacak bir denetim olmaktan çıkmasını, ülkede bunun yasal bir mevzuata bağlanarak, ülke genelinde standart bir şekle gelmesini arzu ediyoruz” dedi.

Müteahhitlerle, değişken döviz kurları nedeniyle devletten aldıkları ihalelerde yaşadıkları problemlere yönelik olarak yaptıkları eylem kapsamında, merkezi idareye ve diğer idarecilere de yol gösterici bir protokol imzaladıklarını da anımsatan Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

“O dönemde de biz, müteahhitlerin hangi şartlar altında ihalelere girebileceğini sizlerle birlikte ortak bir akıl yürüterek, masaya yatırmıştık ve günün sonunda akıl kazandı. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Harmancı konuşmasına şöyle devam etti:

“Sıkı bütçe disiplini uygulayarak, kaynaklarımıza sahip çıkarak ve tahsilat oranlarımızı artırarak, hem piyasaya ve bankalara olan borçları sıfırladık hem de hizmetlerimizi iyileştirdik ve geliştirdik. En zor süreçlerde LTB olarak ayakta kalmayı başarırken, pandemiyle beraber ortaya çıkan toplumsal zafiyetleri gidermek için özellikle toplum sağlığı ve sosyal mahrumiyetle mücadele alanlarında önemli sorumluluklar üstlendik. Lefkoşa ve Lefkoşalıların ihtiyaçlarını önceliklendirirken, şehre önemli yatırımları kazandırmaya da devam ettik. 2022-2026 döneminde müteahhitleri de yakından ilgilendiren önemli yatırımlarımız olacak.”

Bunların başında Terminal bölgesinin yeniden yapılandırılması projesinin geldiğini ifade eden Harmancı, “Burada yaklaşık 25 milyon sterlinlik bir katma değer yaratmak ve aynı zamanda yeşili olan, meydanı olan, kültür ve sanata dokunan bir eseri daha başkent Lefkoşa’ya kazandırmak hedefini taşıyoruz” dedi.

-“LTB’de istikrarı koruyarak, iyileşmeyi ileriye taşımak hedefindeyiz”

Harmancı son olarak, “Her hal ve şartta buraya mutlu olarak geliyorum çünkü hiçbir müteahhidimize zamanı geçmiş borcumuz bulunmuyor. Sizlerle yaptığımız bütün istişarelerde hep ortak yolu bulduk. İstikrarın önemini çok iyi biliyoruz. İstikrarsız merkezi hükümetlerin yap-boz tahtası uygulamalarının bedelini halkımız ödüyor. O yüzden LTB’de bu istikrarı koruyarak, iyileşmeyi ileriye taşımak hedefindeyiz” ifadelerine yer verdi.