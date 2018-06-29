 HARMANCI, ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ VE İRLANDA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp ile öğlen yemeğinde bir araya geldi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Harmancı bugün de İrlanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Deirdre Ní Fhallúin ile makamında görüştü.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İrlanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Deirdre Ní Fhallúin’in görüşmesinde Kıbrıs sorunu, LTB’nin çalışmaları, Lefkoşa’nın iki belediyesinin ortak projeleri ve iki toplumlu projeler ele alındı.