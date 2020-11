Harmancı, First Fm'in kuruluş yıldönümünü kutladı

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, kurumumuza gönderdiği mesaj ile First fm'in ve KKTC'deki özel yayıncılığın 25.yılını kutladı.

Harmancı, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs’ta özel yayıncılık dönemini başlatan First FM’in 25’inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerle kutlarım. Kıbrıs Türkünün 21’inci yüzyıldaki toplumsal mücadelesinin seslendirilmesinde ortaya koyduğu duruş ile her dönem hatırlanan First FM, yayıncılık anlamında ülkedeki çok sesliliğe yaptığı katkı ile de öncü bir noktada bulunmaktadır.

Bu vesile ile Birinci Medya Kurumu bünyesinde yayın hayatına devam eden First FM’in 25’inci kuruluş yıldönümünü kutlar, tüm katkı koyan basın emekçilerine saygılar sunarım.

Kuzey Kıbrıs’ta özel yayıncılık dönemini başlatan First FM’in 25’inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerle kutlarım. Kıbrıs Türkünün 21’inci yüzyıldaki toplumsal mücadelesinin seslendirilmesinde ortaya koyduğu duruş ile her dönem hatırlanan First FM, yayıncılık anlamında ülkedeki çok sesliliğe yaptığı katkı ile de öncü bir noktada bulunmaktadır.

Bu vesile ile Birinci Medya Kurumu bünyesinde yayın hayatına devam eden First FM’in 25’inci kuruluş yıldönümünü kutlar, tüm katkı koyan basın emekçilerine saygılar sunarım."