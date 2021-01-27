Harmancı: "Gelin bu işi birlikte başaralım"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, hükümete birlik olma çağrısında bulundu.

"Gerisini berisini tartışmıyorum, alınacak her kararda ortaklaşmayı, bir ekmeği bölüşerek, acıyı ortaklaşıp dindirerek bu süreci bitirelim." diyen Harmancı, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Gelin bu kez asgari müşterekleri eşitlenen bir toplumsal durum yaratalım, gelin kiraları, borçları, faiz gelirlerini bu iş bitene kadar ortaklaştıralım. Gelin ilk kez sloganınız gibi BİR olalım ve bu işi birlikte başaralım".