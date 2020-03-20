Harmancı: "Zabıtalarımız iş yeri kapatmaktan eve gidemiyorlar,ciddiyetin farkına varın"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, tüm uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden iş yerlerine sosyal medya hesabından isyan etti. Harmancı "Zabıtalarımız iş yeri kapatmaktan eve gidemiyorlar" ifadelerini kullanırken, salgının ciddiyetinin artık kavranması gerektiğinin de altını çizdi.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Lütfen ama lütfen bu işin ciddiyetini kavrayın, kaç gündür zabıtalarımız işyeri kapatmaktan eve gidemiyorlar, devlet bir karar aldı, sizin ve sevdiklerinizin iyiliği için kapalı kalmalısınız, evet anlıyorum para önemli ama vaka sayılarını görüyorsunuz dünyada ne olduğunu görüyorsunuz sağlık gidince hiçbiri lazım olmuyor; ayrıca çalışanlarımızın sağlığını da riske atıyorsunuz."

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 08:41