Harmancı’dan seçim sonucu yorumu: “Bizim için mücadele edecek çok konu var”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Harmancı, süreç boyunca çok fazla emek verildiğini ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, ortaya ‘tarifi imkansız bir emeğin konduğunu’ söyledi.

“Bizim için mücadele edecek çok fazla konu var” diyerek vicdanının çok rahat olduğunu ifade eden Harmancı, Mustafa Akıncı’nın verdiği mücadelenin de ayakta alkışlanacak bir mücadele olduğunun altını çizdi.

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Herkes çok çalıştı herkes çok emek verdi, tarihin en büyük seçim müdahalelerine karşı ilk turdan beri birlikte hareket eden tüm siyasal partilere ve örgütlere, ikinci turda destek beyan eden CTP’ye ve partisiz tüm kesimlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

Geceli gündüzlü çalışan genç yaşlı herkesin ellerinde bir tek inanç vardı ve bu inançla tarifi imkânsız bir emek ortaya koydular.

Bizim için mücadele edecek çok fazla konu var.

Vicdanım çok rahat çocuğuma gururla anlatacağım bir mücadele verdik salt bir inançla.

Liderimiz Mustafa Akıncı benim ve hepimiz için ayakta alkışlanacak bir mücadele verdi, yürüdüğü her milimetre de beraber olduğum içim gurur duyuyorum.

Ülkemize sonuçlar hayırlı olsun.”