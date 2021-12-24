Hasan Tosunoğlu: “Dünyayı baştan yaratmamıza gerek yok”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Meydanı’ adlı programa katıldı.

Kısa vadeli ekonomik programların sürdürebilir olduğunu düşünmediklerinin altını çizen Tosunoğlu, “Ezber bozan bir ekonomi programı gerekli... Kayıt dışılılığı bitirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bankalara ait post makinelerinden örnek veren Tosunoğlu, “3 bin 500 adet işletmeye 70-80 bin adet post makinesi dağıtıldı. Bunlar takip edilebiliyor mu? Hayır. Bir değişim yapmak zorundayız. Devlet kendisinin post cihazını neden yaptırmasın? Devlet çok net takip edecek, işletmeler yüzde 2 komisyon ödemeyecek. Tam da söylemeye çalıştığımız bu. İngiltere’de buna yönelik girişimler yaptı. Dünyayı baştan yaratmamıza gerek yok. Devlet artık daha özerkleşmeli, daha asli görevlerine dönmeli. Elimizden tutan biri yok yeter ki isteyelim” diye konuştu.

"YENİ ASGARİ ÜCRET YETERSİZ BULUYORUZ"

Asgari ücreti değerlendiren Tosunoğlu, “Bundan rahatsızlık duyan bu ülkede çok yanlış yerlere bakıyor... Yeni belirlenen asgari ücrete olumlu bakmakla birlikte yetersiz buluyoruz” dedi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın bu konuda yaptığı açıklamaya da işaret eden Hasan Tosunoğlu şöyle devam etti:

“Bu açıklamalara anlam kazandıramıyoruz. Komisyonun bağımsız bir kuruluş olduğunu bilmeleri gerekiyor. Asgari ücret hiçbir seçim yasağına takılmadan karar üretebilir. Eğer siz alım gücünü tabana yaygınlaştırmazsanız, tabanın ezilmesine göz yumarsanız ve sosyal devlet anlayışından çıkarsınız. Eski genel başkanımızın tavrı bizi üzmüştür. Çünkü gerçeken biz kendimizi bıçaklanmış hissettik. Ben eski genel başkanımıza yakıştıramadım. Lütfen babasının ruhuna, DP’nin eski genel başkanı ve onursal başkanı olduğunu unutmasın. Bu noktalarda hareket ederse kırılır ve üzülürüz. Fikrini bize söylemeliydi...”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işverenlere yönelik bir çalışma yaptığını da aktaran Tosunoğlu, prim desteklerinin tüm çalışanların sayısal çoğunluğuna bakılmaksızın yüzde 50’ye çekilmesi gerektiğini vurguladı.