Hasipoğlu: "Bu durum siyasi tarihimizde ilk kez olacak"

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, seçimin ertelenmesi gündemiyle yarın toplanacak Meclis Genel Kurulu öncesi düşünceleri paylaştı.

Hasipoğlu, şunları belirtti:

"26 Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimin ertelenmesi için Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanıyor.

Muhtemelen Koronavirus nedeniyle erteleme kararı çıkacak. Bu konuda herkes hemfikir. Temennim virüsün bir an önce yayılmasının durması, etkilenen vatandaşlarımızın ve yabancıların da bir an önce sağlıklarına kavuşmasıdır.

20 Mart (Cuma günü) seçim süreci başlayacağı için meclis biran önce karar üretmeli. Aslında karar üretmek ve yasa yapmak, Anayasanın amir kuralını bertaraf edecek güçte değil. Anayasanın 99. Maddesine göre “Cumhurbaşkanı beş yıllık süre için seçilir” ve keza Secim ve Halkoylaması yasasının 10. Maddesine göre “Cumhurbaşkanlığı için seçim dönemleri 5 yıldır”kuralı getirilmektedir. Bu konu, açıkça anayasada düzenlendiğinden dolayı, olması gereken aslında anayasa değişikliğine gitmek. Ancak içinde bulunduğumuz “Zorunlu Durum”, bizleri bırakın anayasa değişikliğini, yasa değişikliği bile yapamadan ancak bir meclis kararı üretme noktasına getiriyor.

Bu durum siyasi tarihimizde ilk kez olacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı”nın görev süresi 26 Nisan 2020 tarihinde sona erecektir. Anayasamız ve yasalarımızda, Cumhurbaşkanın görev süresinin dolmasına müteakip, boşalacak olan makamın nasıl doldurulacağına dair bir düzenleme mevcut değildir.

Her makam yetkisini Anayasa ve yasalardan alır. Ancak bu yetki ile donatılmış kişilerin aldığı kararlar hukuken bağlayıcı olur. Örneğin Cumhurbaşkanın yetki ve görevleri Anayasanın 102. Maddesinde belirtilmiştir. Bizim sistemimizde, bir de halk tarafından seçilmiş olmaktan dolayı, teamül gereği Kıbrıs Müzakereleri bağlamında halkı temsil etme yetkisi de Cumhurbaşkanına uygulamada verilmiştir.

Cumhurbaşkanına, toplum lideri sıfatıyla temsil etme yetkisi, diğer bir ifadeyle bu konudaki Halkın iradesi 26 Nisan 2020 tarihi itibariyle son bulmaktadır.

Cumhurbaşkanın Eğer görev süresi Meclis kararı ile uzatılacak ise, uzatma gerekçesi sağlık sebebi olan bir görevlendirme, diğer bir ifadeyle aslında makamın boş kalmaması için meclis tarafından bir “Atama” gerçekleşmiş olacaktır. Bu durumda, gerek Dış politika, gerekse Kıbrıs Müzakereleri bağlamında alacağı her karar veya atacağı her adım aslında yok hükmünde veya bir yetki aşımı (ultra vires) demek olacaktır.

Bu bağlamda;

Seçim Ertelenecek ise yeni tarih ne olmalı, öngörülen Haziran veya Ekim aylarından biri mi olmalı?

Eğer görev süresi uzatılacak ise, mevcut Cumhurbaşkanı aynı yetkilerle mi göreve devam etmelidir?"