Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber, koronavirüs mücadelesinde tüm çabanın ülkede virüsün yayılmasını önlemek olduğunu belirtti. Siber, Koronavirus tanısı konmuş kişilerle yakın temas edenlerin Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu telefon numaralarını aramalarını istedi. Siber, "koronavirüs sizde hiç belirti vermeyebilir ama virüsü sizden bulaşan çok sevdiğiniz ağır hasta olabilir, yaşamını yitirebilir"dedi. Ayrıca Siber" Hastalık hiçbir şikayete yol açmadan sadece koku kaybı ile de kendini gösterebilir. Ülkemizde de bir vakada ilk belirti sadece koku kaybı olmuştur" şeklinde açıklama yaptı.

Siber, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Coronavirüs (covid-19) mücadelesinde tüm çabamız, ülkemizde virüsün yayılmasını önlemektir. Bu nedenle hali hazırda Coronavirus tanısı konmuş kişilerle yakın temas edenlerin Sağlık Bakanlığı’nın vermis olduğu tel.numaralarını aramaları ve bildirim yapmaları önemlidir. Hem kendi sağlıkları hem sevdiklerinin, yakınlarının sağlığı ve hem de toplumumuzun sağlığı için bu çok önemlidir. Coronavirüs sizde hiç belirti vermeyebilir ama virüsü sizden bulaşan çok sevdiğiniz ağır hasta olabilir, yaşamını yitirebilir. Hastalık hiçbir şikayete yol açmadan sadece koku kaybı ile de kendini gösterebilir. Ülkemizde de bir vakada ilk belirti sadece koku kaybı olmuştur. Biz hekimler olarak her zaman yanınızdayız, tüm sorularınıza, endişelerinize yanıt vermeye, yardımcı olmaya hazırız. Bu bir toplumsal seferberliktir. Birlikte başaracağız