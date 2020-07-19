Hava bugün nasıl olacak?

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Kıbrıs
19 Temmuz 2020 Pazar 08:32
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
DİLEK ECZANESİ
Tel: 03922281867
Lefkoşa
ABBASOĞLU Eczanesi
Tel: 03922271664
Lefkoşa
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
Tel: 03922284600
Girne
BUĞÇE ECZANESİ
Tel: 03928150032
Girne
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Tel: 05338585208
Gazimağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
Tel: 03923653631
Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZ
Tel: 03923669988
Güzelyurt
İNCİ ECZANESİ
Tel: 03927143252
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Tel: 05391099577
Üst Mesarya
SERDARLI ECZANESİ
Tel: 03923767006
Alt Mesarya
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Tel: 03923778825
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 03923755366
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 0392 727 76 46
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