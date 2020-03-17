Hava bugün nasıl olacak?
- Kıbrıs
- 17 Mart 2020 Salı 07:13
- Kıbrıs Genç Tv
1 Korona virüs aşısı insanlı testlere başladı 2 Harmancı: "Bu kriz hiçbir eski yaşadığımız... 3 Koronavirüse karşı bunları tüketin 4 Umman’da karınca istilası 5 Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları... 6 Güzelyurt-Lefke Anayolu’nda çarpışma: 4 yaralı 7 Bugün saat 14.00’te seçimlerin ertelenmesi konusu... 8 Koronavirüs neden hızlı yayıldı? Hangi önlemler... 9 Yağmur bekleniyor 10 Vaka sayısı 7 oldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Tel: 03922272350
Lefkoşa
ÜLKER POZAN ECZANESİ
Tel: 03922235180
Lefkoşa
ADAHAN ECZANESİ
Tel: 03922273700
Lefkoşa
İZEM ECZANESİ
Tel: 03922280040
Girne
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Tel: 03928152069
Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Tel: 03928152025
Girne
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 05488811811
Gazimağusa
BARIŞER ECZANESİ
Tel: 03923664040
Gazimağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
Tel: 03923653631
Gazimağusa
RANA YONTAR ECZANESİ
Tel: 03923661919
Güzelyurt
DOĞA ECZANESİ
Tel: 03927144640
Güzelyurt
NİLGÜN ECZANESİ
Tel: 03927143847
İskele
Mehmet İlban Eczanesi
Tel: 0392 371 23 66
Üst Mesarya
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
Tel: 03923733360
Alt Mesarya
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
Tel: 05338308401
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 03923755366
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Tel: 05338419578
Lefke
NANE LİMON ECZANESİ
Tel: 03927277470