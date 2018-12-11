Hava bugünden itibaren yağmurlu

Meteoroloji Dairesi yağmurlu hava uyarısı yaptı Meteoroloji Dairesi, havanın, bugünden itibaren hafta sonuna kadar yağmurlu olacağını, rüzgarın zaman zaman kuvvetli, bugün ve yarın (Çarşamba) ise zaman zaman fırtınamsı esmesinin beklendiğini duyurdu. Hava, bugün parçalı bulutlu günün ilk saatleri ve akşam saatleri sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, Perşembe günü parçalı çok bulutlu akşam saatleri yağmurlu, Cuma günü parçalı çok bulutlu öğleye kadar yağmurlu, cumartesi, Pazar ve pazartesi günleri parçalı bulutlu, geçecek.