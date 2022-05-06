Hava nasıl olacak?

Alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29, sahillerde ise 21-24 derece olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık, zaman zaman parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.