Hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak?
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Alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29, sahillerde ise 21-24 derece olacak. 
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. 
Rüzgar, genellikle Kuzey  ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. 

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