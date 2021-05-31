Hayvancılar Birliği eylemleri yarın da devam edecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Lefkoşa’da başlattığı araçlı eyleme yarın da devam etme kararı aldı.

TAK muhabirine konuşan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini ancak uzlaşıya varamadıklarını söyledi.

Hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede söylenenlerden tatmin olmadıklarını belirten Mustafa Naimoğulları, “Çözüm yok, uzlaşı yok, zamana oynuyorlar” dedi.

Naimoğulları, eyleme yarın da devam edeceklerini ifade ederek, araçlarını Meclis önünde bıraktıklarını kaydetti.

Yarın araçları farklı yönlere çekip eyleme devam edeceklerini ifade eden Naimoğulları, hükümetin “Zaman verin, bütçe imkanları kısıtlı” dediğini ancak üreticinin artık çözüm istediğini ve çözüm olana kadar da eyleme devam edeceklerini belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektördeki sıkıntılara yönelik hükümete 6 maddelik talep iletmişti.