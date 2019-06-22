Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dimitris Hristofyas’ın ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özersay’ın açıklaması şöyle: “Dimitris Hristofyas ile saatlerce, günlerce, aylarca süren müzakerelerde gerek Kıbrıs’ta ara bölgede gerekse farklı ülkelerde aynı ortamda bulunma, kendisini tanıma imkanı buldum. Müzakerelerde de sosyal ortamlarda da hem çok tartıştığım hem de çok şakalaştığım çok iyi bir insandı. Kendine has bir mizah anlayışı vardı. Bugün hayata gözlerini yumduğunu öğrendik. Ailesinin ve Kıbrıs Rum toplumunun başı sağolsun”