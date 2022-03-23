Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden istihdam açıklaması

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), belediyeler için “reform” olarak nitelendirilen Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı’yla ilgili olarak, “Yerel yönetimlerde sağlık hizmetlerini daha ileriye götüremeyecek hiçbir hareketin reform diye adlandırılmasının mümkün olmadığı” görüşünü paylaştı.

Birlik, hükümetin ve Meclis’in reform hareketi içerisinde Belediyeler Personel Yasası’nda değişikliğe giderek, üniversite mezunu hemşirelerin istihdam edilmesi için imkan yaratacak düzenlemeler yapması çağrısında da bulundu.

KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen’in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde tartışıldığına ve komitelerde çalışılmaya devam edeceğine işaret edilerek, “Belediyeler için reform olarak nitelendirilen bu çalışmaların özünde hizmet götürmekle mükellef olduğu halka katkısı olmayacaksa bir değeri ya da reform niteliği taşımayacağı kuşkusuzdur” denildi.

Özgöçmen, “Öznenin halk olması noktasından uzaklaşılmadan hareket edilmesi en doğru yaklaşım olacaktır” ifadelerinde bulundu.

“BELEDİYE SAĞLIK EKİPLERİNDE ÜNİVERSİTE MEZUNU HEMŞİRE İSTİHDAMINA İMKAN SAĞLANMALIDIR”

Özgöçmen, pandeminin en zor süreçlerinde “yerel yönetimlerin önemini hiç olmadığı kadar deneyimleme” fırsatı bulduklarını, özellikle sağlık birimlerinin imkanları çerçevesinde gerek salgınla baş edilmesinde gerekse aşılamada “etkin rol” üslenmeye çalıştıklarını gözlemlediklerini belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ne var ki 65/2007 Belediyeler Personel Yasası’nda üniversite mezunu bir hemşireye uygun kadro bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra yaşlı bakım evlerinin yerel yönetimlere devredilmesinin de tartışıldığı bu süreçte belediyelerin sağlık ekiplerinin özünde üniversite mezunu hemşirenin istihdam edilebilmesine de imkan sağlanmalıdır. Bu konuda ön görülü davranarak adım atılmalıdır. Yerel yönetimlerde sağlık hizmetlerini daha ileriye götüremeyecek hiçbir hareketin reform diye adlandırılması bize göre mümkün değildir. Bu sebeple hükümetin ve Meclis’in başlıca bahsettiğim gerekçeleri dikkate alarak reform hareketi içerisinde Belediyeler Personel Yasası’nda değişikliğe giderek üniversite mezunu hemşirelerin istihdam edilmesi için imkan yaratacak düzenlemeler yapması çağrısında bulunuruz.”