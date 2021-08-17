HP, Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını ziyaret etti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP Milletvekilleri Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret ederek odanın sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledi. Özersay ve milletvekilleri partinin ekonomiye dair görüşlerini paylaştı.

“RESEN VERGİLERLE KÜÇÜK ESNAFA YÜKLENİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Ziyarette Özersay, hükümette oldukları dönemde esnafa prim desteğinin sağlandığını hatırlattı ve böyle bir dönemde gerek ilgili desteğin kaldırılmaya çalışılması gerekse resen vergilerle küçük esnafa yüklenilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“SINIRLI KAYNAKLAR VERİMLİ VE ADİL KULLANMALI”

Ekonominin farklı paydaşlarıyla ortak akılda buluşarak sağlıklı bir diyalog kurulmasının önemine dikkat çeken Özersay, sınırlı kaynakları verimli ve adil kullanmanın önemine dikkat çekti.