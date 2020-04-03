Hüdaverdi: "Bu belayı durdurmamız , veya yavaşlatmamız için bu sokağa çıkma yasağı çok önemlidir "

Girne’de sakin Dr. Münür Hüdaverdi, koronavirüs hakkında sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu.

Hüdaverdi’nin paylaşımı şöyle:

Sevgili dostlar , en evveli baştan herkeslere sağlıklı , sıhhatli , bereketli günler dilerm . Ramazan ayının çok yanaştığı bu güzel Şaban ayında yapacağınız duaların kabul olmasını canı gönülden dilerim .

Sevgili canlar , cananlar lütfen bu paylaşımımı mümkün mertebe sizler de paylaşınız .

Belki yetkililer uyanır da artık biz sağlıkcılara kulak verirler .

Maaşlar ödendi .

Hükümet yetkililerine teşekkür ederiz .

Şimdi yapılacak bir şey kaldı .

Bu bela virüsü yavaşlatmamız , veya durdurmamız için şöyle 3 nisan cuma akşam 6 dan , perşembe sabah 6 ya kadar çok sıkı kontrollü sokağa çıkma yasağı ilan etmektir .

KKTC çok küçük bir toprak parçası üzerindedir . Nüfüs çok azdır .

Elektrik , su , telefon gibi hizmetler kesintisiz devam etsin .

Beş gün kimse evinde acından ölmez .

Bu belayı durdurmamız , veya yavaşlatmamız için bu sokağa çıkma yasağı çok önemlidir .

Haydi dostlar , bu paylaşımı her okuyan yorum beğeni yapmadan paylaşsın .

3 Nisan cuma günü akşam 6 dan , perşembe sabah 6ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilsin .

Zor değildir .

Kıbrıs Türkü bu tür emre kesinlikle uyacak karakterdedir .

Herkeslere selam olsun .

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 09:02