Hüdaverdi: "Bu belayı durdurmamız , veya yavaşlatmamız için bu sokağa çıkma yasağı çok önemlidir "

Girne’de sakin Dr. Münür Hüdaverdi, koronavirüs hakkında sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu.
Hüdaverdi’nin paylaşımı şöyle:
Sevgili dostlar , en evveli baştan herkeslere sağlıklı , sıhhatli , bereketli günler dilerm . Ramazan ayının çok yanaştığı bu güzel Şaban ayında yapacağınız duaların kabul olmasını canı gönülden dilerim .
Sevgili canlar , cananlar lütfen bu paylaşımımı mümkün mertebe sizler de paylaşınız .
Belki yetkililer uyanır da artık biz sağlıkcılara kulak verirler .
Maaşlar ödendi .
Hükümet yetkililerine teşekkür ederiz .
Şimdi yapılacak bir şey kaldı .
Bu bela virüsü yavaşlatmamız , veya durdurmamız için şöyle 3 nisan cuma akşam 6 dan , perşembe sabah 6 ya kadar çok sıkı kontrollü sokağa çıkma yasağı ilan etmektir .
KKTC çok küçük bir toprak parçası üzerindedir . Nüfüs çok azdır .
Elektrik , su , telefon gibi hizmetler kesintisiz devam etsin .
Beş gün kimse evinde acından ölmez .
Bu belayı durdurmamız , veya yavaşlatmamız için bu sokağa çıkma yasağı çok önemlidir .
Haydi dostlar , bu paylaşımı her okuyan yorum beğeni yapmadan paylaşsın .
3 Nisan cuma günü akşam 6 dan , perşembe sabah 6ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilsin .
Zor değildir .
Kıbrıs Türkü bu tür emre kesinlikle uyacak karakterdedir .
Herkeslere selam olsun .