Hüdaverdi, Sağlık Bakanı Pilli ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Uzman Hekimi Özcan Hüdaverdi istifa edeceğini geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Hüdaverdi dün yaptığı paylaşımda Bakanla olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşme çerçevesinde Kardiolog Levent Soyer’in göreve başladığını bildirdi.

Hüdaverdi’nin paylaşımı işte şu şekilde:

2008 ocak ayından itibaren Girne Dr Akçiçek hastanesinde görev yapmaktayım.

Sosyal medyada yapmış olduğum paylaşım sonrasında beni arayan ,yolda çeviren , paylaşımlarda bulunan , mesajlar atan yüzlerce kişiye çok ama çok minnettarım..

Bu paylaşımım , benim siyasetle ilgili olmadığımı ve blöf yaptığımı düşünen kişilere de duyrulur!!

İçimizdeki sevgi pınarının tek yürek olduğunu ve birleştiğini biliyoruz..

Sizi okadar çok ama çok seviyorum ki ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, hiç bir canlının gözünden tek yaş gelmesine kıyamam...☘️☘️☘️

Bugün sayın Bakanımız aradı ve oldukça verimli görüşme olduğunu paylaşmak istedim...

1- Tam gün kardiolog meslektaşımız Levent Soyer bugün göreve başladı

2- Tam gün olarak dahiliye uzmanı başlaycak önümüzdeki ay.

3-En önemli madde bu bence.....

KKTC tarihinde , sağlık dalında reform olacak adımın atılacağını ve beni tanıyan herkes bu görevin takipçisi olacağımı ve birlikte başaracağımızı biliyorum...

( şu an için bu konunun içeriğini paylaşamıyom)

Birlikte çıktığımız yolda bana destek verenlere canı gönülden teşekkür ederim.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2020, 09:32