Hükümet bir yıllık icraatlarını anlattığı “Halka hizmet yolunda 1 yıl” ismiyle basın toplantısı düzenledi

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin enerji vizyonunun açık ve net olduğunu söyleyerek, “Yerel santrallerimizi koruyarak ve güçlendirerek, ülkemize kablo ile elektrik getirilmesini sağlayacağız ve enterkonnekte sisteme bağlanacağız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, “Halka hizmet yolunda 1 yıl” ismiyle basın toplantısı düzenledi.

Enerjinin çeşitlendirilmesi, güneş enerjisi santrallerinin artırılması, yeşil enerjiye geçişe önem verdiklerini söyleyen Üstel, “Hükümetimiz, halkımıza en kısa sürede, kaliteli, uygun maliyetli, kesintisiz enerjiyi sunmak için çalışmalarını tamamlayacaktır.” dedi.

Üstel, bunu yaparken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (Kıb-Tek) yaşatmaya, geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin bir yılını değerlendirdi, hedefleriyle ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Basın toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, hükümete üye siyasi partilerin milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Anavatan Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Üstel, iki ülke arasındaki ilişkilerin finansal değil, yaşamsal olduğunu belirtti.

-“Yaşam suyu tüm evlerimizle ve tüm ovalarımızla çok yakında buluşuyor”

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin tarım sektöründe üretim yapanları yalnız bırakmadığını söyleyerek, bitkisel üretim, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık alanlarındaki 10 bine yakın üreticiye 105 Milyon TL hibe sağladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen tarımsal amaçlı sulama suyunun Güzelyurt Ovası’na bağlantısını tamamladıklarını söyleyen Üstel, 44 kilometrelik Orta Mesarya Sulama Hattı ile içme kullanma suyunun KKTC’deki tüm yerleşim yerlerine ulaşması için gerekli 207 kilometrelik hattın ihalesini tamamladıklarını vurguladı.

Üstel, “Yaşam suyu tüm evlerimizle ve tüm ovalarımızla çok yakında buluşuyor” diye konuştu.

Üstel, hayvan hastalıkları konusunda başlattıkları çalışmalar neticesinde yüzde 10’lar seviyesinde bulunan hayvan hastalıklarını yüzde 2'ler seviyesine düşürdüklerini açıkladı.

-“Eğitime 9 yeni okul kazandırmayı planlıyoruz”

Eğitimin ve çocukların önemli olduğuna vurgu yapan Üstel, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın hak ettikleri çağdaş eğitimi, çağdaş bir sistemde ve çağdaş binalarda almaları son derece önemlidir.” dedi.

Hükümetin yeni okul projelerine önem verdiğini dile getiren Üstel, son bir yılda, ‘Bir Okul Da Sen Yap Projesi’ kapsamında, 4 yeni okul açtıklarını, bu 4 okula ek olarak yapılacak 5 okulun daha protokollerini imzaladıklarını belirtti.

Önümüzdeki yılın son çeyreğinde 9 yeni okulu eğitime kazandırmayı planladıklarını dile getiren Üstel, “Gönüllülerimiz ve yarattığımız ek kaynaklarla kısa, orta ve uzun vadede daha pek çok yeni okul projesini hayata geçirmek en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

-“ Özel eğitim ve iş eğitim okullarında tam gün eğitime geçtik”

Eğitimde sadece okul yapmakla kalmadıklarını belirten Üstel, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası’nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Özel eğitim ve iş eğitim okullarında tam gün eğitime geçtiklerini dile getiren Üstel, mesleki eğitimin farkındalığını artırmak için Kıbrıs'ta bir ilke imza attıklarını ve “1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı”nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

-“ Hal Yasasını Meclis’ten geçirdik”

Hükümetin bu bir yıllık sürede teknoloji, enerji, ekonomi ve sanayi alanlarında da gelişimin önünü açacak yasalara imza attığını dile getiren Üstel, “Halk sağlığını korumak ve ayrıca tarım sektöründeki kayıt dışılığı ve fiyatları kontrol edebilmek için yıllardır konuşulan ama başarılamayan Hal Yasasını Meclisten biz geçirdik.” dedi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Teknopark yasası ve tüzüklerini güncelledik. Üretimimize yön verecek, İhracat Eylem Planını hazırladık. Sanayi Bölgeleri Yasasını Meclisten geçirdik. Sanayi Strateji Belgesi hazırlıklarını başlattık.

Hükümetimiz çağımızın en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen enerji konusunda çağı yakalamak adına önemli yasal düzenlemelere imza atmıştır”

- “Akaryakıt otomasyon sistemini hayata geçirdik”

Enerji Üst Kurulu Yasası ve Enerji Dairesi Yasasını Meclise gönderdiklerini dile getiren Üstel, çok kısa bir sürede Meclis’ten geçireceklerini, Enerji Verimliliği Yasası ve Elektrikli Araçlar Yasasını hazırlayarak Meclise göndereceklerini belirtti.

Akaryakıt sektörünü regüle edebilmek için sistemdeki bütün paydaşları otomasyon sistemine bağladıklarını söyleyen Üstel, Akaryakıt Otomasyon Sistemini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Hükümet olarak enerji konusunu en az su kadar stratejik bulduklarını dile getiren Üstel, bu konuda ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanması için ilk adımları atmaya başladıklarını belirtti.

-“ Kablo ile elektrik getirilmesini sağlayacağız ve enterkonnekte sisteme bağlanacağız”

Hükümetin enerji vizyonunun açık ve net olduğuna işaret eden Üstel, “Yerel santrallerimizi koruyarak ve güçlendirerek, ülkemize kablo ile elektrik getirilmesini sağlayacağız ve enterkonnekte sisteme bağlanacağız” dedi.

Bu konuda çalışma yapan bilim insanlarının çok önemli bir bölümünün, kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme dahil olmayı destekleyen görüşlere sahip olduklarını dile getiren Üstel, şöyle devam etti:

“ Biz de böyle düşünüyoruz. Aynı zamanda, enerjinin çeşitlendirilmesi, güneş enerjisi santrallerinin artırılması, yeşil enerjiye geçiş de bizim için son derece önemli konulardır. Hükümetimiz, halkımıza en kısa sürede, kaliteli, uygun maliyetli, kesintisiz enerjiyi sunmak için çalışmalarını tamamlayacaktır.

Ancak bunu yaparken, Kıb-Tek’imizi yaşatmaya, geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

-“ İki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine dayalı bir anlaşmaya varılması vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma arayışlarının 50 yıl boyunca federasyon temeline kilitlendiğini ve sonuçsuz kaldığını belirtti.

Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının yıllarca uzatmış olduğu barış eli, Rum komşularımız tarafından sürekli bir şekilde reddedilmiştir. Halkımız, 50 yıl boyunca müzakere masalarına eli kolu bağlı şekilde mahkum edilmiştir.

Ucu açık, sonuçsuz kalan müzakerelere devam etmemiz mümkün değildir. Bu gerçeklerden yola çıkarak Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından oluşturulan ve Türkiye’nin tüm siyasi kesimleri tarafından desteklenen, adadaki mevcut iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerine dayalı bir anlaşmaya varılması vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu bir yıllık süre içerisinde gerek hükümetimiz, gerekse Cumhurbaşkanlığımız yeni vizyonumuzun en iyi şekilde dünyaya duyurulması ve anlatılması için yoğun çalışmalar yürütmüştür.”

Üstel, yeni vizyona uygun olarak, Türk Devletleri Teşkilatı’na yapılan üyelik başvurusunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından güçlü bir şekilde desteklenmesi sonucunda, devletin Anayasadaki resmi adı ile yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 11 Kasım 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini belirtti.

Tüm kurumların da teşkilatın alt kurullarına gözlemci üye sıfatı ile katılmaya başladıklarını söyleyen Üstel, “Bu bizim için yeni bir başlangıçtır. Kıbrıs Türk halkı devleti ile dünyanın bir parçasıdır. Bazıları bizi siyaseten tanımıyor olabilir. Ama devletimizle, kurumlarımızla, sınırlarımızla, yönetimimizle, demokrasimizle, meclisimizle varız ve buradayız. İnanıyorum ki çok uzun olmayan bir süreçte dünya da artık bu gerçekleri görecek ve mevcut tutumunu var olan gerçeklere göre yeniden şekillendirecektir” dedi.

-“ Anavatan Türkiye ilişkiler bize göre finansal değil, yaşamsaldır”

Anavatan Türkiye ile ilişkilere değinen Üstel, şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye ilişkileri bize göre finansal değil, yaşamsaldır. Bu ilişkileri sadece finansal olarak görmek büyük hata olur.

Anavatan Türkiye bizim için finansal katkıdan çok öte anlamlar taşımaktadır. Türkiye ilişkileri Kıbrıs Türkleri için güven içinde yaşamak demektir. Güvenliktir, garantilerdir, güçlü destek demektir. Dünyaya açılan kapı demektir. Her alanda iş birliği demektir. Kardeşlik demektir. Sevgi demektir. Saygı demektir. Ve her şeyden önemlisi güven demektir. Hükümetimizin Türkiye ile olan ilişkilere bakışı budur.

Bir yıllık süre içerisinde bu düşünceye uygun hareket ederek Türkiye ilişkilerimizi karşılıklı sevgi, saygı ve güven çerçevesinde en üst seviyelere çıkarttık. Saygı gördük, sevgi gördük, destek bulduk.

İmzaladığımız, son İktisadi ve Mali Ekonomik İşbirliği Antlaşması ile 9.5 Milyar Türk liralık tarihi bir kaynağa erişim sağladık.”

Üstel, “Kardeşlik hukukun adeta bir göstergesi olan bu destekten dolayı başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve tüm Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve halkına, halkım, hükümetimiz ve şahsım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” dedi.

-“İlk evim kredisi verilecek”

Hükümetin önünde 3 yıllık görev süresi bulunduğunu bu sürede yeni ve büyük hedeflere doğru yürüyeceklerini söyleyen Üstel, “Cesaret ve kararlılıkla bugüne kadar, atılamayan tüm adımları atmaya, ihtiyaç duyulan tüm reformları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Üstel, “Biz konuşmuyoruz. İş yapıyoruz. Bu bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimizdir. Biz az konuşuyoruz çok iş yapıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, hedeflere de değindiği konuşmasında, çok kısa bir süre içerisinde hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık yüzde 1 faizli, 10 yıl vadeli “İlk Evim Kredisini” vermeye başlayacaklarını ifade etti.

Bu kredi ile, ev sahibi olamayan gençleri yuva sahibi yapacaklarını dile getiren Üstel, “Hükümet olarak gençlerimizin yanındayız. Bunu lafta bırakmıyoruz. Gereğini yapıyoruz.” dedi.

Depreme dayanıklı olmadığı için, yıkılıp yeniden yapılması gereken konutlara yönelik, 1 milyon 200 bin TL’ye kadar, aylık yüzde 1 faizli ve 10 yıl vadeli “Depreme Karşı Dayanıklı Evler Kredisi” vereceklerini söyleyen Üstel, depreme dayanıklı olmadığı için, güçlendirilmesi gereken konutlara özel kredi paketi hazırlayacaklarını kaydetti.

Tarım, hayvancılık, ormancılık, arıcılık, balıkçılık ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere 2023 yıl sonuna kadar sigorta prim desteğini yeniden başlatacaklarını dile getiren Üstel, bu destekten 7 bini aşkın insanın faydalanacağını belirtti.

“150 Bin Türk Liralık düşük faizli küçük esnaf, tarım ve hayvancılık kredilerini vermeye başlıyoruz” diyen Üstel, Merkez Bankası ile imzalanan protokolle, Lefkoşa Metehan bölgesine bir meslek lisesi yapımına başlayacaklarını adının da Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi olacağını kaydetti.

Sorular…..

Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Üstel, et fiyatlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, taban fiyat belirleme noktasında çalışmaların sürdüğünü, sonuçlandığı zaman açıklamanın yapılacağını belirtti.

Enerji konusunda da değerlendirmede bulunan Üstel, Kıb-Tek’in yasasının hazırlandığını Cumhuriyet Meclisi’nden geçirileceğini söyledi.

Özel televizyon kanalarının uydudan çıkması konusundaki soruyu yanıtlayan Üstel, BRTK’nın tamamlamak üzere olduğu projeyle sorunun giderileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “ülkeye girişler ve güvenlik konusundaki” bir soru üzerine e-vize ve otomasyon sistemi çalışmalarının sürdüğünü, bu sistemlerin devreye girmesiyle girişlerde daha sıkı denetim yapılabileceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrenci kimliğini istismar edenlerin tespit edilerek geri gönderildiğini, ülkedeki suç olaylarına karışan öğrenci sayısının sanıldığı kadar fazla olmadığını söyledi.

Özel okulların fiyatlarında yaşanan artışa da değinen Çavuşoğlu, yapılması gerekenin devlet okullarının altyapılarını tamamlamak, uluslararası standartları yakalamak ve tam gün eğitime geçmek olduğunu, 2023-2024 eğitim yılında haftada iki gün tam gün eğitime geçileceğini belirtti.

Maliye Bakanı Alişan Şan da Türkiye’deki seçimler ve dövizin yükselmesi konusundaki soruyu yanıtlayarak, beklentinin kurlardan ziyade faizlerde bir artış olduğunu, yaşanacak olası bir yükselişe karşı çalışmaların devam ettiğini söyledi.