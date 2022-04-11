Hükümeti denetim konusunda gerekli adımları atmaya çağırdı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, hükümeti fiyat denetimleri konusunda gereğini yapmaya çağırdı.

Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ilgili yasalarda stokçuluk, monopol ve fahiş kar payları hakkında öngörülen cezai yaptırımların uygulanması ve toptancılar ile marketlerin kar paylarını düşürmesini talep etti.

“Sağlığımızı tehdit eden gıda güvenliği, ürün güvenliği olmayan temel tüketim maddelerinin süresi geçmiş, etiketleri değiştirilmiş, gramajları eksik, etiketsiz, kalitesiz, etiket-kasa fiyat farklılıkları ile tüketicilere fahiş fiyatlara satılmasına Ekonomi ve Enerji Bakanlığının etkisiz kalması personel ve müeyyide yetersizliğinin sonucu olduğunu derneğimiz önemle vurgulamaktadır” diyen Işık şöyle devam etti:

“Piyasa denetiminden sorumlu KKTC’de 28 belediye, Ticaret Dairesi, Temel Sağlık Dairesi olmasına rağmen derneğimize gelen şikâyet ve tespitlerde bu denetimlerin yapılmadığı görülmektedir.

Derneğimizin marketlerde yaptığı tespitlerde tüketiciler kasa etiket fiyat farklılıklarında ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Kasada etiket ve kasa fiyat farkı olması halinde fark iadesi yasal hakları olduğunu ve talep etmeleri için Derneğimiz tüketicileri uyarmaktadır.

Derneğimiz KKTC genelinde tüm tüketiciler ile iş birliği ve iletişim içerisinde olup fahiş fiyatlar ve haksızlıklar ile ilgili şikayetlerini cezai yaptırım için Ticaret Dairesi yetkililerine iletmek üzere derneğimize bildirmeleri için çağrı yapmaktadır”

Işık, yürürlükteki yasalara aykırı şekilde tüketicileri mağdur edecek şekilde satış yaptığı tespit edilen iş yeri ve marketlerin kara liste alınıp teşhir edileceğini ve bu işyerlerine boykot uygulanacağını belirtti.