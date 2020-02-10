Hür İş, masadan kalktı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün dördüncü toplantısına başladı.

Komisyon toplantısında yer alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür İş) ise masayı terk etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hür İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu komisyonun işçi kesiminin yanında almayı tercih etmediğini, işverinin yanında olmayı tercih ettiğini belirtti.

Serdaroğlu, ülkenin yasalar ile idare edilmesi gerektiğini, masaya kişisel olarak rakamların koyulmaması gerektiğini vurguladı.

Yasal olarak her türlü haklarını kullanacaklarını dile getiren Serdaroğlu, masadan kalktıklarını ve işveren ile devlet tarafının birbiriyle anlaşağını vurguladı.

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