İçişleri Bakanı Baybars KTMMOB’yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek, Birlik Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Görüşmede konuşan Birlik Başkanı Seran Aysal, ana gündem maddesinin imar planları olduğunu ifade ederek, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’na değindi.

Aysal, planın, siyasi bir karar gerektiğini ancak, ülke kaynaklarıyla örtüşen ve eşitlik temelinde olmasının da gerekli olduğunu kaydederek, tüm kararların bir hukuk devleti olduğu bilinciyle alınması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, planlı gelişim için çalıştıklarını ifade ederek, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın ana gündemleri olduğunu ancak, Lefke, Mehmetçik, Dikmen ve benzeri diğer bölgelerdeki imar planları için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Birlik ve odalar bilimsel ve uzmanlık katkıları için teşekkür eden Bakan Baybars, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’ndaki belirsizlik ve öngörüsüzlüğün giderilmesi, altyapılarının tamamlanması, ekonominin gelişmesi ve kalkınma için epey mesafe katedildiğini belirtti.

Baybars, önemli bir paydaş olan birlik ve odalarla tüm imar planları ve mevzuatların ele alınacağını da kaydederek, bu çerçevedeki tüm çalışmaların ülke ve bölge insanı için hayırlı olmasını diledi.