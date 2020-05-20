İhtiyat Sandığı birikimlerinden kısmi ödeme başvuruları başladı

İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından, iştirakçisi olan tüm çalışanlara talep etmeleri halinde; Mayıs, Haziran ve Temmuz 2020 ayları için aylık 2000 TL Kısmi Ödeme yapılacağı hatırlatıldı.

Çalışanların ödeme almak istedikleri her ay için İhtiyat Sandığı Dairesi resmi internet sitesi olan www.ihtiyat.gov.ct.tr adresindeki anasayfada bulunan "İhtiyat Sandığı Birikiminizden 2000 TL Kısmi Ödeme için Başvuru" veya yine anasayfadaki "Avans ve Ödeme "kısmında yer alan " İhtiyat Sandığı Birikiminizden 2000 TL Başvuru " butonunu seçerek online olarak başvuru yapabilecekleri belirtildi.

İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin alabilecekleri kısmi ödeme toplamı olan 6000 TL ; Dairedeki hesaplarında bulunan birikimlerinin 3/4’ünü geçemeyeceği ve bu miktar hesaplanırken eğer çalışanların Daireye avans borçları var ise bu borç miktarı faizleri ile birlikte mevcut birikimlerinden eksiltilerek kalan miktarın dikkate alınacağı duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışanlara yapılacak ödemeler başvuru sırasında beyan edilen ve çalışan adına olan IBAN/UBAN numaralarına havale edilecektir.

Ödemeler başvuru sırasına göre yapılacak olup Dairenin nakit pozisyonu dikkate alınarak haftada bir gün, Perşembe günleri topluca yapılacaktır.

İlk ödemenin 04 Haziran 2020 Perşembe günü yapılması öngörülmektedir."