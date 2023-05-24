İki ayrı bölgede trafik kazası

Girne’de motosiklet sürücüsü, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada, yaya da motosiklet sürücüsü de yaralandı.
-Alkollü sürücü kazaya sebep oldu
Öte yandan, dün saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da Kahveci Mehmet Sokak üzerinde, Ali Ershadian (E-24) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRC 155 plakalı salon araç ile dikkatsizce Uluçam Yolu Sokağa dönüş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Emin Altundağ (E-26) yönetimindeki LS 353 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ali Ershadian tutuklandı.