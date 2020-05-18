İlaç ve Eczacılık Dairesi ile İlgili Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, “İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi”, çalışmalarını tamamladı, raporunu oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre komite bugün saat 12.30’da toplandı.

Komite toplantısına UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.