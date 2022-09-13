İncirli: “Kendimizi Lefkoşa’ya adamak için hazırız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, kendilerini Lefkoşa’ya adamak için hazır olduklarını söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bir programa konuk olan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da başlayan hiçbir işin tamamlanmadığını savunarak, belediye emekçilerin iş güvencesinin de CTP’nin teminatı altında olacağını kaydetti.

Bugüne kadarki bilgi ve birikimlerini Lefkoşa için kullanmaya hazır olduklarını söyleyen İncirli, yerel yönetimlere ayrı önem verdiklerini kaydetti ve “CTP’nin yerel yönetimlerde bugüne kadar biriktirdiği tüm tecrübeyi, ülkenin baş şehri için kullanmaya hazırız” dedi.

- İncirli: “Yerel yönetimlere ayrı önem veriyoruz”

Ülkemizdeki siyasetin çok istikrarsız olduğunu söyleyen İncirli, özellikle 2020 yılından beridir siyasetin oldukça istikrarsız bir zeminde olduğunu savunarak, CTP’nin söz konusu duruma hem yerelde hem de genelde alternatif oluşturmaya çalıştığını anlattı. İncirli, istikrarsızlığın halka verdiği zararı azaltmak için yerel yönetimlere ayrı önem verdiklerini de belirtti.

Yerel yönetimlerin halka en yakın hizmet yerleri olduğunu ve yerel yönetimlerde reform konusunun çağdaş dünyada da gündemde olduğunu belirten İncirli, demokrasinin temel taşlarından birinin yerinden yönetim olduğunu söyledi.

- “Şu an yapılan reform değil, var olanı da bozmaktır”

Belediyelerin mali açıdan güçlendirilmesi ve denetlenebilmesi ilkesinden söz eden İncirli, yerel yönetimler reformunun nasıl yapılması gerektiğini defalarca anlattıklarını kaydederek, şu an sadece belediyelerin kapatılması ve birleştirilmesi üzerine konuşulmasını eleştirdi.

Belediyelerin birleştirilmesi konusunda mutlaka geçiş dönemi olması gerektiğinin altını çizen İncirli, “Şu an yapılan reform değil, var olanı da bozma meselesidir. Belediye meclislerinin, belde halkının, belediye başkanlarının dahi fikirleri alınmadı. İktidardaki partilerin seçim kazanma stratejileri üzerinden belirlenen bir durum var” diye konuştu.

- “Seçimler en erken zamanda yapılmalı”

Yerel yönetim seçimlerinin Anayasa ihlal edilerek ertelendiğini ifade eden İncirli, “Seçimlerin ertelenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu defalarca anlattık. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar sonrasında da belediyeler işgüder belediye oldu. Yerel yönetimler, sürekliliği olan hizmetlerdir ve ertelenemez. Bu işlerin de sürmesi gerekiyor. Her zaman bunu söyledik ama karşımızdaki zihniyet, ‘ben yaparım olur’ havasına büründü” dedi. İncirli, mümkün olan en erken zamanda seçimlerin yapılması gerektiğini de vurguladı.

- “Lefkoşa, dünyaya açılan penceremizdir”

İncirli, “Dünyaya açılan penceremizdir Lefkoşa. Uluslararası tanınan tek belediyemizdir. Avrupa’nın son bölünmüş baş şehridir. Lefkoşa’nın güneyi gelişirken, kuzeyi karanlıklar içindedir. Lefkoşa’nın ekonomik ve sosyal yaşamında çıkmazlar var” ifadelerini kullanarak, Lefkoşa’nın birçok sorununun doğru plan ve projelerle çözülebileceğini anlattı.

Lefkoşa’nın güvenlik meselelerine de değinerek şehrin sokaklarının karanlık olmasına dikkati çeken İncirli, “Kurumlar arasında yetki karmaşası vardır. Biz suçlama oyunu değil, aydınlık bir şehir istiyoruz. Bizim yönetimimizdeki belediyede, bütün taraflar toplanacak ve işin çözümü neyse bulunana kadar liderlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’da 50 bin öğrencinin de yaşadığını kaydeden İncirli, “Öğrencilerin şehirle bağı kopuk. Belediye, öğrenciyle şehir arasında köprüyü de kurabilir. Bu, en önemli tanınmadır. Yükseköğrenime yaptığınız yatırımlar, size turizm olarak geri döner” diye konuştu.

- “Başlayan hiçbir şey tamamlanmıyor”

Lefkoşa’da başlayan hiçbir şeyin tamamlanmadığını öne süren İncirli, şehrin altyapısının belli bir standartta olmasının, trafik sorunlarının ise uzmanlarla, bilimsel yöntemlerle ve planlı çalışmalarla hafifletilmesinin sağlanmasının gerektiğini söyledi.

- “Emekçilerin iş güvencesi CTP’nin teminatı altındadır”

Belediyenin mali durumunun da şeffaf olması gerektiğine dikkat çeken İncirli, “Bütün bunları şeffaf bir şekilde paylaşacağız. İnsanları da karar alma mekanizmalarına mutlaka katacağız” dedi. Emekçilerin iş güvencesinin, CTP’nin teminatı altında olduğuna dikkat çeken İncirli, “Ben de eski bir sendika başkanıyım. Bizim yönetimimizdeki belediyede, çalışanların iş güvencesi sorunu yaşamaları mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

- “Lefkoşa için çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor”

Lefkoşa’da yeni geçiş noktalarının açılması için yoğun çaba harcayacaklarını kaydeden İncirli, söz konusu durumun hem ekonomik hem de sosyal açıdan çok önemli olduğuna dikkat çekti. İmar planlarının önemine işaret eden İncirli, imar planlarının yaşam alanlarını organize eden planlar olduğunu belirtti. İncirli, “Yaklaşık 9 senedir Lefkoşa imar planının gündeme gelmemesi yanlıştır” diye konuştu. Kendilerini Lefkoşa’ya adamak için hazır olduklarının altını çizen İncirli, “Bugüne kadar biriktirdiğimiz her şeyi, ülkenin başşehri için planlamaya hazırız. Büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye ekledi.