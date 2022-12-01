İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi’nden Engelliler Günü etkinliği

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Gazimağsua Bandabuliya’da gerçekleştirilen etkinliği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile belediye başkan adayları da izledi.

Etkinlikte İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi yanında, Güneşköy ile Karakum 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezleri’ne devam eden gençler de katılarak performans sergiledi.

Etkinlikte, İrfan Nadir 18 Yaş üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi gençleri folklor ve mani atışması; Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi gençleri Engelsiz Işıklar Ritim Grubu ve Karakum 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi gençleri de dans performansı sahneledi.

Etkinliğe Retro Çalgıcıları da müzikleriyle eşlik etti.

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli, Rehabilitasyon Merkezi’nden gençler günün anlamını belirten toplu konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günüü’nün kutlama günü değil, farkındalık yaratma günü olması gerektiğini vurguladılar.

Gençler her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, “Normal yaşamımızı sürdürebilmemiz için sizi her zaman yanımızda olmaya davet ediyoruz “mesajı verdiler.