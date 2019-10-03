Kamu-İş Sendikası, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Gazimağusa Bölgesi “İş Yeri Temsilcilerine” yönelik eğitim semineri düzenledi.

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, taşeron işçiler, terfiler, Mali Protokol ve Kamu Reformu ile ilgili konularda bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen seminerde ayrıca iş yeri temsilcilerinin asli görevleri, toplu iş sözleşmeleri hakkında bilgi, kısa ve uzun vade de planlanan projeler ve yönetimin seçildiği tarihten günümüze kadar yapılan icraatların bilgisi verildi.

Seminerde, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kamu-İş Sendikası Kurumsallaşma ve Ekonomik Danışmanı Doç. Dr. Veclal Gündüz sendikanın mevcut durum analizi ve stres yönetimi ile ilgili sunumundan sonra Kamu-İş Genel Danışmanı Hasan Değirmencioğlu ve Kamu-İş Genel Sekreteri Devrim Gündüz iş yeri temsilcilerinin sorularını yanıtladı.