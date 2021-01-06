İŞAD Başkanı Genç Tv yayınında açıkladı: "Fuat Oktay geliyor"

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü Kıbrıs Genç Tv ekranlarında Nazar Erişkin'in sunduğu Bugüne Dair Programında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın  önümüzdeki haftalarda ülkeye geleceğini açıkladı.

Mamülcü, Oktay'ın KKTC'de  3 gün bulunacağını ve bu çerçevede  ekonomi ve siyasetin de görüşüleceği geniş kapsamlı bir çalıştay yapılacağını duyurdu.

Mamülcü, yapılacak çalıştayda gündemin yalnızca ekonomi olmayacağını, ülke siyaseti ve  başkanlık sistemine geçiş gibi pek çok konunun da ele alıncağını söyledi.

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