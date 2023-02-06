İsias Otel enkaz alanında henüz herhangi bir vatandaşa ulaşılamadı

İsias Otel enkaz alanında henüz herhangi bir vatandaşa ulaşılamadı
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanına ulaşır ulaşmaz arama kurtarma faaliyetlerine başladı.
Saat 14:30'dan itibaren jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılan enkaza, akabinde 16.30 civarında iş makineleri destek verdi.
19:20 sularında Adıyaman'a uçakla intikal eden ve 10'u Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi olmak üzere Güvenlik Kuvvetleri ve AKUT Ekiplerinden oluşan 40 personel, İsias Otel enkaz alanında halen çalışmalarını sürdürmekte.

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İsias Otel enkaz alanına ulaşan Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibi, enkaz alanında yaptığı dinleme faaliyetine müteakip enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Henüz herhangi bir vatandaşa ulaşılamadı.  
Enkaz kaldırma çalışmalarına eksavatör ve kepçe de destek veriyor.
Öte yandan, 20:45 sularında 30 personel, 8 araç ile Taşucu'na varan Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi ile 7 personel, 1 araçtan oluşan AKUT ekibi Adıyaman'a intikal etti.

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