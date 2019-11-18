Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, “İşini Kur/Into Business” adlı danışmanlık programının tanıtımı yapıldı. Program, yeni iş kuracak bireylerin doğru kararı almasına ve kuracağı işletmede başarılı olmasına yardımcı olma hedefiyle tasarlandı.

Tanıtım etkinliği, Lefkoşa Surlar içerisinde bulunan İnovatif Girişimcilik Proje Ofisi’nde yer aldı

AB tarafından finanse edilen program, Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO)(Kuzey İrlanda Yurtdışı İşbirliği) tarafından İnovatif Girişimcilik Projesi kapsamında uygulanıyor.

Muhtemel girişimcilere iş fikri geliştirme, pazarlama, finans, iş planlaması ananlarında yardımcı olunması için, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Türk Bankası, Girne Gençlik Merkezi bünyesinden uzmanlara eğitimler verildi.

Program yeni girişimcilere yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek ve bire bir destek verilecek.

NI-CO’dan Brian Murray tanıtın etkinliğinde yaptığı konuşmada, iş insanlarıyla yaptıkları istişarelerde iş kurma alanında destek programı geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu gördüklerini ifade etti.

Yılda 400 kişiye destek vermeyi hedeflediklerini belirten Murray, amaçlarının işletmecilikle ilgili farkındalığı arttırmak ve yeni iş kuracak olanların başarı olasılığını arttırmak için destek ve eğitim vermek olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği İşletme Destek Ofisinden Michael Docherty ise özel sektörün gelişiminin öncelikleri arasında olmaya davam edeceğini, mevcut yapı ve düşünce şekillerinin bir anda değişmesinin mümkün olmadığını bunun zaman ve çok çalışma gerektirdiğini söyledi.

Docherty, girişimcilerin maddi kaynağın yanında tavsiyelere de ihtiyacı olduğunu, bu programın da bu eksikliğin doldurması için tasarlandığını kaydetti.

Girne Gençlik Merkezi’nden Hasan Tabakçı ise iş kurma konusunda farkındalığın arttırılması gerektiğini, ülkede yüksek eğitim ve turizm alanının dışında da iş olanaklarının değerlendirilmesini önemsediklerini, bu programın bu alanda bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, 15:00