İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu peşkeş iddialarına yanıt verdi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son günlerde yazılı basında ve sosyal medya üzerinden şahsı ve İskele Belediyesi ile ilgili yapılan iddialara yanıt verdi. Söz konusu iddiaların siyasi amaç güttüğünü belirten Başkan Sadıkoğlu, iddiaların asılsız olduğuna dikkat çekti. İddialarda adı geçen parsellerin, İskele Belediyesi’nin bünyesinde bulunan parsellerin içerisinde olmadığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “bu yanlış ve spekülatif haberler gerçekleri yansıtmamaktadır” dedi.



SADIKOĞLU: SÖZ KONUSU PARSELLER, İSKELE BELEDİYESİ’NİN BÜNYESİNDE BULUNAN PARSELLER DEĞİLDİR”

Açıklamasında 6 yıllık görev süresi boyunca İskele Belediyesi’ne ve İskele halkına kazandırdıkları arazilerden de bahseden Başkan Sadıkoğlu, müjdeli bir haberi de paylaştı. Boğazın incisi konumunda olan fakat yıllardır atıl durumda bulunan View Hotel’in E.T(K-1)973/2020 sayılı ve 27/07/2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İskele halkına kazandırıldığını ve projelendirme sürecine başlandığını duyurdu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi: “Son günlerde gerek yazılı basın, gerekse sosyal medya üzerinden şahsıma ve Belediyemize yapılan tamamen siyasi amaç güden, asılsız iddialar nedeni ile açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayım. A-230-95 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İskele Belediyesi’nin kullanımına bırakılmak üzere İçişleri Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilen parseller, iddia edildiği gibi Belediyemiz bünyesinde bulunan parseller içerisinde yer almamış olup adı geçen parsel ve kirala işlemi ile Belediyemizin herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.”

“İSKELE HALKININ HAKLARINI HER ZAMAN SAVUNDUM, SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Açıklamasının devamında yapılan yanlış ve spekülatif haberlerin gerçekleri yansıtmadığına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, söz konusu açıklamayı da özellikle her alanda haklarını sonuna kadar savunduğu İskele halkının bilgisine getirmek için yaptığını belirtti.

“VIEW HOTEL DE İSKELE BELEDİYESİ’NE VE HALKINA KAZANDIRILDI”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açıklamasında İskele Belediyesi’ne ve İskele Halkına kazandırılan arazilerden de bahsetti: “Göreve geldiğimiz günden bu yana mevcut yapıları korumayı ve yenilerini eklemeyi görev bilerek, kamu arazilerinin korunması ve halkımızın kullanımına sunulması için kendimize edindiğimiz misyon ve verdiğimiz mücadele ortadadır. Keza imar planı süresince özellikle üzerinde hassasiyetle durduğumuz ‘Kıyı Koruma Alanı’ içerisinde bulunan kamu arazilerinin korunmasına ve özel ve/vaya tüzel kişilere verilmemesi konusundaki mücadelemiz ortadadır ki bunlarla ilgili Belediyemiz bünyesine kattığımız kamu arazilerinin bir kaçını sizlerle paylaşacak olursak;

1.İskele Belediyesi Piknik Alanı Projemizi hayata geçirdiğimiz 56 dönümlük arazi 24/02/2016 yılında Orman Dairesi Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan protokol ile bünyemize kattık.

2.Yine kıyı şeridine yakın beş buçuk dönümlük araziyi Y(K-1)947-2015 sayılı ve 21/05/2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bünyemize kattık.

3.Yine Boğaz kıyı şeridinde; H(K-1)3002-2017 sayılı arazi 31/10/2017 Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediyemize verilmiştir.

4.Uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve hukuk davası yolunda sona yaklaşarak tahliye kararının uygulanmasını beklediğimiz Onur Camping olarak bilinen arazi için verdiğimiz mücadele aşikârdır.

5.Önümüzdeki günlerde siz değerli halkımız ile paylaşmayı planladığım ve çok önemli bulduğum bir gelişmeden yeri gelmişken bahsetmek isterim. Hep çok istenilen, hayali kurulan, Boğazın incisi konumunda olan fakat yıllardır atıl durumda bulunan View Hoteli, Belediyemiz bünyesine katmak için uzun yıllardır verdiğimiz mücadele, E.T(K-1)973/2020 sayılı ve 27/07/2020 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile sonuçlanmış ve söz konusu Hoteli bünyemize katarak projelendirme sürecine başlamış bulunmaktayız.

SADIKOĞLU: “BUGÜN DE YARIN DA HALKIMIN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM”

Başkan Sadıkoğlu, açıklamasının sonunda ise İskele’nin çıkar ve menfaatleri için dün olduğu gibi bugün de, yarın da İskele halkı ile birlikte belde çıkarlarını korumak için mücadele etmeye hazır olduğunun altını çizdi.