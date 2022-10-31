İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği ile Telsim arasında protokol

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Telsim, arasında ‘Yakın geleceğe mesajımız var’ sloganıyla, Robotik Kodlama Eğitimleri projesi kapsamındaki işbirliği protokolü, İskele Kültür Evi’ndeki Robotik Kodlama Atölyesi’nde imzalandı. İmza töreninde Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar hazır bulundu.

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsoru olduğu proje kapsamında, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi (İEZB-MEM) tarafından hazırlanan ve 8-16 yaş grubu ile 16 yaş üzeri gençler için organize edilen eğitimler, Cyprus Cyprob Robotic tarafından verilecek. Eğitimler Mağusa’dan Karpaz bölgesine kadar olan geniş bir alanı kapsıyor.

Bu proje, çocuklar ve gençler’in, eğlenceli aktiviteler eşliğinde geleceğin en temel becerilerinden biri olan robotik programlamayla tanışmalarını amaçlanmaktadır.

KIRMIZI: GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN, İNSAN-ROBOT ETKİLEŞİMİNİ ANLAMALARINI VE YAKIN GELECEĞİN ÜRETEBİLEN BİREYLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ.”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği yönetim kurulu olarak, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği – Mesleki Eğitim Merkezi’nin, önemli addettiği projesi olan, İEZB Teknoloji Atölyesi’ni hayata geçirdiğini söyleyen İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, “Telsim iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği – Mesleki Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Robotik Kodlama kursları başladı.” dedi. ‘Yakın geleceğe mesajımız var’ sloganıyla başlatılan kurslarla, gençlere ve çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden İEZB Başkanı Kırmızı, “İEZB yönetim kurulu olarak çok gururluyuz. Çünkü İEZB Teknoloji Atölyesinde Robotik Kodlama kurslarını 10 Eylül Cumartesi günü başlattık. İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinde gerçekleşen ve toplam 42 kişinin başvurduğu kurslar 2 grupta yapıldı. ilki Cumartesi günü başlayan Robotik Kurslara katılan çocuklarla biraraya geldik. Gençlerin ve çocukların, insan-robot etkileşimini anlamalarını ve yakın geleceğin üretebilen bireylerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Projede çok büyük katkıları olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’na, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve her zaman yanlarında olan ve kursların düzenlenmesi için İskele Belediyesi Kültür Evi’nin kapılarını onlar için açan İskele Belediyesi’ne, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne, Telsim’e ve Cyprus Robotics’e teşekkürlerini sunan Kırmızı, “Gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Kurslara katılan çocuklara başarılı bir kurs dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Özelde İskele genelde ise ada genelinde yaşayan çocuk ve gençlerin katılabileceği robotik kodlama eğitimleri, İskele’de, ücretsiz gerçekleşmektedir.” dedi.

TANPINAR: “GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK KAPSAMLI BİR PROJEYE İMZA ATTIK.”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) ile birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok kapsamlı bir projeye imza konulduğunun altını çizen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “İskele Kültür Evi’ndeki Robotik Kodlama Atölyesi’nde, geleceğin mesleklerinden olan robotik programlama eğitimleri, ülkemizde dijitalleşme süreci açısından çok kıymetli.” dedi. Telsim olarak ülkenin dijital dönüşümünde aktif rol oynadıklarını dile getiren Tanpınar, “Çağımızın olmazsa olmaz eğitimlerinden bir tanesi olan robotik programlamayı, İEZB ile birlikte projelendirmek ve bu çalışmayı örnek bir model haline getirmek istiyoruz.” dedi. Bu projeye katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan Tanpınar, “Telsim olarak geleceğin teknolojilerine fayda sağlayan bu gibi projelerde yer almayı sürdüreceğiz.” dedi.