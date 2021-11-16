KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle, KKTC İslamabad Temsilciliği’nde resepsiyon düzenlendi.

KKTC İslamabad Temsilciliği’nden erilen bilgiye göre, resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Filistin Büyükelçisi Ahmed Rabei, Bosna Büyükelçisi Sakib Foric, Malezya Yüksek Komiserliği Direktörü Deddy Faisal Ahmed Salleh, Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Afganistan-Türkiye-İran Masası Genel Müdürü Asif Hussain Memon ve Türkiye-İran Masası Direktörü Bilal Mohsin’in yanında birçok davetli katıldı.

KKTC İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol yaptığı konuşmada, 38 yıl önce Kıbrıslı Türklerin anavatan Türkiye’nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak özgürlük ve egemenliğine kavuştuğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokrasi, ekonomi, sosyal adalet, insan hakları, bağımsızlık gibi alanlarda gelişerek, eğitim ve turizm sektöründe Doğu Akdeniz’de başı çeken bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Şenol, Kıbrıs sorununa da değinerek, 2017 yılında Crans-Montana’da Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle hezimete uğrayan federasyona dayalı çözüm önerisinin artık geçerliliğini kaybettiğini ve bu çerçevede Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilen 5+ Birleşmiş Milletler gayrı resmi toplantısında Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu ile egemen eşitlik temelinde eşit uluslararası statüdeki iki devletin işbirliğine dayalı çözüm önerisinin kayda geçirildiğini belirtti. Şenol, söz konusu önerinin, adadaki tüm taraflar için kazan-kazan yaklaşımı teşkil ettiğini sözlerine ekledi.