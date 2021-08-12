İşsizlik ödeneği alan sigortalılara imza zorunluluğu

İşsizlik ödeneği devam eden sigortalıların daireye giderek imza atması uygulaması yeniden başlıyor.
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Günümüz koşullarında kapalı alanlara girişlerde aşı ve/veya PCR testleri zorunlu kılındığından, işsizlik kaydının yenilenmesi için mevzuatımızda öngörülen haftada en az bir kez bölgesel kuruluşumuza gelerek imza atılması uygulaması 16 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Halen işsizlik ödeneği almakta olan sigortalılarımızın imza günleri telefon ve SMS yoluyla dairemize vermiş oldukları iletişim numaralarına bildirilmiştir.
Daha fazla bilgi işsizlik kaydının yapıldığı bölgesel kuruluşumuzdan temin edilebilir. İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalılarımıza önemle duyurulur."