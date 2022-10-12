İstatistik Kurumu duyurdu: “17-30 Ekim tarihleri arasında 2022 Hanehalkı İşgücü Anketi çalışması yapılacak”

İstatistik Kurumu, nüfusun işgücü açısından durumunun belirlenmesi, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin derlenmesi amacıyla her yıl yaptığı İşgücü Anketi’nin bu yıl 17-30 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, örnekleme yöntemiyle yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi için KKTC genelinde 4 bin 32 hanehalkı ile görüşülecek.

Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı uygulamak üzere İstatistik Kurumu tarafından eğitimi verilen yaklaşık 90 anketör tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen haneleri ziyaret edecek ve bu hanelerde bulunan kişilerden aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracak.

Anketörler istenildiğinde gösterilmek üzere İstatistik Kurumu mührünün bulunduğu “görev belgeleri”ni yanlarında bulunduracak.

Bu araştırma için seçilen hanelerin ülkedeki tüm haneleri temsil etme özelliğine sahip olduğundan, anketörlere bilgi verecek olan hanehalkı bireylerinin gereken titizliği göstermeleri, anketörlere yardımcı olmaları, şikayet ve önerileri varsa, İstatistik Kurumu’na bildirmeleri rica edildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 13:37