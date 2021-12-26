İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları...1 kişi hayatını kaybetti

İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları...1 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte açıklanan rakamlar şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.689 olup, 159'u yerel 196 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 187 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 159 kişi ise yerel vakadır. 

78 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.689 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 196 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34 

Yerel Vaka Sayısı: 159 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.611.798 

Toplam Vaka Sayısı: 34.397 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.052 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2210 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2154  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 157 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5650  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102215 

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021, 19:34
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