İşte KKTC sandıklarının sonuçları

İşte KKTC sandıklarının sonuçları
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Recep Tayyip Erdoğan 35.91

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Kemal Kılıçdaroğlu  55.82

Sinan Oğan 4.75

Muharrem İnce 3.53

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023, 19:38
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