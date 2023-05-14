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İşte KKTC sandıklarının sonuçları
Kıbrıs
14 Mayıs 2023 Pazar 19:25
Kıbrıs Genç Tv
Recep Tayyip Erdoğan 35.91
Kemal Kılıçdaroğlu 55.82
Sinan Oğan 4.75
Muharrem İnce 3.53
Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023, 19:38
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