İşte UBP'nin yeni MYK'sı

Ulusal Birlik Partisi Parti Maclisi, Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu’nu belirlemek üzere UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, tek aday olan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yeniden Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Sekreteri oldu.

Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Lefkoşa bölgesinden İsmail Kofalı, Hüseyin Paşa, Halil Esendağlı, Gazimağusa bölgesinden İlter Tekbıyık, Hüseyin Duvarcı, Dilaver Bilgen, Girne bölgesinden Hakan Denizalp, Atila Mahmutoğlu, İskele bölgesinden Salahi Serakıncı, Güzelyurt bölgesinden Ali Kandulu ve Genç Kotasından Murat Uzun MYK üyeliğine seçildi. Lefke bölgesinden tek aday olan Tahsin Sabit ve Kadın kotasından tek aday olan Emine Uzun da MYK üyeliğine getirildi

(Kıbrıs Postası)