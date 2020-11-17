İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan Dayanışma Evi’ne 98 bin euro hibe

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Ledra Palace’da ara bölgede iki toplumlu faaliyetlere ev sahipliği yapan Dayanışma Evi’ne 98 bin Euro hibe yaptı.

Dayanışma Evi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hibeyle, Dayanışma Evi’nin koronavirüs pandemisinden dolayı yaşadığı zorlukların hafifletilmesi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amaçlıyor.

Açıklamaya göre, hibe duyurusu Dayanışma Evi’nde bugün Kıbrıs’ın İsveç Büyükelçisi Anders Hagelberg’in de katılımıyla düzenlenen çevrimiçi bir basın konferans duyuruldu.

Dayanışma Evi Direktörü Lefki Lambrou burada yaptığı konuşmada, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Kıbrıs’taki İsveç Büyükelçiliği’ne teşekkür etti. Lambrou, Dayanışma Evi’nin ayrıştırılmış toplumlar, anılar ve vizyonlar arasında köprüler oluşturmaya devam edeceğini ve diyalog, dayanışma ve toplum inşası alanındaki çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.