İtfaiye Genel Müdürü Gürpınar: Alevler hemen hemen kontrol altına alındı, müdahale sürüyor

İtfaiye Genel Müdürü Ramadan Gürpınar, Geçiktöy bölgesinde başlayan ve hızla yayılan yangının, yangın söndürme helikopterlerinin de müdahaleye başlamasıyla hemen hemen kontrol altına alındığını açıklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Gürpınar, Türkiye’den ve İngiliz Üsler bölgesinden yangın helikopterlerinin havadan müdahalesinin yanısıra karadan da tüm ekiplerin, kurumların ve vatandaşların müdahalesinin devam ettiğini vurguladı.

Alevlerin henüz tamamen söndürülmediğini ifade eden Gürpınar, bununla birlikte “yangının hemen hemen kontrol altına alındığının” söylenebileceğini belirtti.