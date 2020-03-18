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İthal ete izin...Türkiye'den et gelebilecek

İthal ete izin...Türkiye'den et gelebilecek
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Bakanlar Kurulu ithal ete izin verdi.

Resmi Gazete’deki karar şu şekilde:

 “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tüketicilerin uygun fiyatlarla kırmızı ete erişimini sağlayarak kişi başına tüketim miktarını artırmak amacıyla, karkas et ithal, alım ve satıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1- 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 5'inci maddesinin (12)'nci fıkrası uyarınca, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, karkas et ithal, alım ve satımı hususlarında görevlendirilmesi,

2- Toprak Ürünleri Kurumu'nun bu görevi, sınıf, cins ve miktar yönleriyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının olur ve uygunluğunu aldıktan sonra, T.C. Tarım Kredi Kooperatifleri ile iştiraklerinden ve/veya T.C. Et ve Süt Kurumundan gerçekleştirmesi”

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