İzlem Gürçağ Altuğra: “Ucu açık görüşmelerin gündeme bile gelmemeli”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da, “Ulusal davada halk temelinde bütünselliğin önemi” konusunda yaptığı konuşmada, yıllardır devam eden ulusal dava konusunda bugüne kadar farklı görüşlerin ortaya koyulduğunu kaydetti.

KKTC’nin halkının bugüne kadar olan temennisinin kalıcı bir barış olduğuna işaret eden Altuğra, konuşmasında müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıslı Türklerin bu süreç içinde kalıcı barış için samimiyetle çalıştığını ifade eden Altuğra, yarım asırlık görüşmelerde barışa ulaşılamama sebebinin Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile ilgili olmadığını kaydetti.

Ucu açık görüşmelerin gündeme bile gelmemesi gerektiğini söyleyen Altuğra, 26 Şubat görüşmesine de değindi.

Altuğra, artık ucu açık görüşmelerin gündeme bile gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, artık federasyon değil, konfederasyonun konuşulması gerektiğini söyledi.