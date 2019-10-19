Kadın cinayetine 30 yıl... Çıkrıkçı,Gülbahar Ulutan’ı defalarca bıçaklayarak öldürmüştü

Gönyeli’de Gülbahar Ulutan’ı defalarca bıçaklayarak öldürmek susundan Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Fatih Çıkrıkçı’nın cezası belli oldu.

“Adam öldürme” suçlamasıyla yargılanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı, 30 yıla mahkum edildi. Zanlı Fatih Çıkrıkçı, geçtiğimiz yıl 31 Ekim günü Gönyeli Akgünler Sokak’ta ayrıldığı kız arkadaşı Gülbahar Ulutan’ı, gündelikçi temizlikçi olarak çalıştığı evde kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu copla dövmüş, ardından da tasarrufundaki bıçakla defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Çıkrıkçı, olay yerinden kaçarak saklanmış, 2 Kasım’da Alayköy’de eski bir çiftlik evinde bulunarak yakalanmıştı